6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden ciddi bir şekilde etkilenen Malatya'da, ağır hasar alan yerlerden birisi de Malatya Polis Evi oldu. Ancak Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın girişimleriyle deprem öncesinde ön görülen projenin protokolü, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü arasında 27 Nisan 2022 tarihinde imzalanmış ve proje başlanmıştı. Şu anda yapım aşamasında olan Polis Evinde çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Polis Evi'nin toplam inşaat alanı 8 bin 982 metrekare, oturum alanı ise bin 356 metrekareden oluşuyor. Polis Evi, 2 bodrum + zemin+ 7 kat olarak yapılacak ve toplam 56 odaya sahip olacak. Öte yandan Polis Evinde; fitness salonu, soyunma odaları, hamam, sauna, masaj odaları, depolar bulunuyor. Bunların yanı sıra balo salonu, konferans salonu, fuaye alanı, gelin odası, lobi, erkek ve bayan kuaför, terzi, büfe, bavul odası, ofis, seminer odası, vip lokal, toplantı odaları da proje içerisinde yer alıyor.