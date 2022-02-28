İhlas Haber Ajansı

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Polis hem bilgilendirdi hem eğlendirdi

Malatya’da Gençlik Merkezine ziyaret düzenleyen polis ekipleri çocukları hem bilgilendirdi hem de eğlendirdi.

Malatya'da Gençlik Merkezine ziyaret düzenleyen polis ekipleri çocukları hem bilgilendirdi hem de eğlendirdi.


Malatya'da faaliyetlerini aralıksız sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi'nde bulunan Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek 'polis meslek tanıtımı ile genel güvenlik ve trafik kuralları' konularında çocukları bilgilendirdi.


Yapılan bilgilendirmenin ardından ekipler çeşitli oyunlar ve aktivitelerle çocukları eğlendirirken, hoşça vakit geçiren çocuklar polis ekiplerine teşekkür etti.

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