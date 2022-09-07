Polis ihtiyaç sahibi öğrencileri unutmadı

Malatya'da polis ekipleri yaklaşan yeni öğretim yılı öncesinde okul hazırlığı yapan öğrencilere kırtasiye malzemesi hediye etti.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü yaklaşan yeni öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi öğrencileri unutmadı. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri kent merkezinde okul hazırlığı yapan öğrencilere çanta ile kırtasiye malzemeleri hediye etti.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından temin edilen kırtasiye malzemelerini teslim alan öğrenciler ise polis ekiplerine teşekkür etti.