İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Polis ihtiyaç sahibi öğrencileri unutmadı

Malatya’da polis ekipleri yaklaşan yeni öğretim yılı öncesinde okul hazırlığı yapan öğrencilere kırtasiye malzemesi hediye etti.

Malatya'da polis ekipleri yaklaşan yeni öğretim yılı öncesinde okul hazırlığı yapan öğrencilere kırtasiye malzemesi hediye etti.


Malatya İl Emniyet Müdürlüğü yaklaşan yeni öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi öğrencileri unutmadı. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri kent merkezinde okul hazırlığı yapan öğrencilere çanta ile kırtasiye malzemeleri hediye etti.


İl Emniyet Müdürlüğü tarafından temin edilen kırtasiye malzemelerini teslim alan öğrenciler ise polis ekiplerine teşekkür etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.