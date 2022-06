Polis merkezi önünde silahlı saldırı: 2 yaralı

Malatya'da polis merkezi önünde silahlı saldırıya uğrayan 4 kişiden 2'si yaralandı. Olayda 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, SAAT 20.30 sularında Battalgazi ilçesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan bir polis merkezinin önünde sohbet eden O.D., O.K., M.Y. ile F.Y., tanımadıkları bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu bacaklarına isabet alan 2 kişi yaralanırken, yaralılardan biri polis merkezine sığındı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerine çağrılan ambulanslarda yapılan yaralılar O.D. ile O.K. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekiplerde bir adet tabanca ile 2 boş kovan bulurken, olaya karıştıkları belirlenen M.Y., F.Y., O.Y. ile V.Y. gözaltına alındı. Yaralılardan O.D. polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde arkadaşları ile polis merkezi önünde konuşurken, tanımadıkları bir şahıs tarafından üzerlerine ateş açıldığını belirttiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.