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Polis minik öğrencileri hem ziyaret etti hem ağırladı

Malatya’nın Darende ilçesinde polis ekipleri kitap okuma yarışmasında derece giren öğrencileri önce ziyaret ederek hediyeler verdi daha sonra da polis merkezinde ağırladı.

Malatya'nın Darende ilçesinde polis ekipleri kitap okuma yarışmasında derece giren öğrencileri önce ziyaret ederek hediyeler verdi daha sonra da polis merkezinde ağırladı.


Darende'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kardeş okul projesi çerçevesinde Cumhuriyet İlkokulu ile Yeniköy okullarını ziyaret ederek okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.


Öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden ekipler daha sonra ise minik öğrencileri İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ağırladı.

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