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Polis Teşkilatı'nın 174. yıl dönümü kutlanıyor

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 174.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıldönümü dolayısıyla Malatya Park AVM'de açılan sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Polis teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü haftası kapsamınsa kutlanan Polis Haftası nedeniyle Malatya Park AVM'de açılan sergisi 3 gün boyunca açık kalacak.


Malatya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yer alan birimlerin faaliyetlerini tanıttığı stantlarda vatandaşlara çeşitli broşürler dağıtıldı.


Etkinlikte ayrıca polis köpeği tarafından yapılan gösteride vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

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