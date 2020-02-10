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Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Malatya’da, 248 gram etamfetamin maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da, 248 gram etamfetamin maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.


Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan istihbari çalışmalarda uyuşturucu yakalandı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında TCK 188/3 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak maddesi gereğince, 2 şüpheli şahsın aracında yapılan aramada 248 gram etamfetamin maddesi ele geçirildi. İki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


İki şüpheli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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