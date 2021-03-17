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Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Malatya’da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 385 gram esrar, 670 gram kubar esrar ve 15 gr Metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Malatya'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 385 gram esrar, 670 gram kubar esrar ve 15 gr Metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.


Yapılan iki ayrı çalışmada, 1 kilo 385 gram esrar, 670 gram kubar esrar ve 15 gr Metamfetamin ele geçirildi.


Konu ile ilgili olarak 2 şahıs gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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