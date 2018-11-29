Polis, uyuşturucu tacirlerinin uyanıklığını yutmadı

Malatya'da narkotik ekipleri tarafından zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda, 2 şahsın ayakkabılarına yaptığı özel bölümde 894 gram eroin ele geçirildi. Yapılan operasyonlar sonrası 5 şüpheli tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından kentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda yakalanan 2 şüphelinin detaylı aramalarında giydikleri ayakkabılarının tabanlıklarına zulalanmış 894 gram eroin ele geçirildi. Yapılan diğer operasyonlarda ise 504 adet uyuşturucu madde etkisi doğuran kontrole tabi hap, 28 gram metamfetamin maddesi,9 gram esrar, 2 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 7 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklanırken 1 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından oluşturulan uygulama noktaları ve yapılan şok uygulamaları ile 3 bin 385 kişinin sorgulandığı açıklandı. Sorgulamalarda 31 aranan şahsın yakalandığı belirtilirken, uygulamalarda 450 aracın ise kontrol edildiği belirtildi.

Bu uygulamalarda ise 40 gram narkotik madde, 3 adet av tüfeği ve 13 adet av tüfeği kartuşunun ele geçirildiği bildirildi.