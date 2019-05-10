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Polis ve Jandarmadan şoförlere ortak eğitim

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Malatya Valiliğinin koordinesinde Polis ve Jandarma tarafından okul servis şoförleri ile rehber personele yönelik trafik eğitimi verildi.


Malatya Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen trafik eğitimine, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanı Ahmet Özel, Malatya Şoförler ve Otomobilciler Odası Genel Sekreteri Ethem Kurgan, Malatya İl Jandarma Komutanlığında görevli Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat Dilek, Malatya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Başpolis Memuru Bekir Ferik ve 200'e yakın okul servis şoförü katıldı.


Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat Dilek tarafından hazırlanan ve sunulan eğitimde okul servis araç şoförlerine 2019 yılının yaya öncelikli trafik yılı olduğu, öncelik hayatın öncelik yayanın sloganını benimsemeleri ile trafikte uyulması gereken kurallar görsel olarak anlatıldı. Seminerde servis şoförlerine yönelik konuşan Jandarma Trafik Tim Komutanı Murat Dilek, “Araçlarınızda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, umutlarımızı ve yarınlarımızı taşıyorsunuz. Hata yapmak gibi bir lüksünüz yok. Çok dikkatli olmalısınız" diye konuştu.


Trafik ile ilgili broşürlerin de dağıtıldığı eğitim semineri soru cevap şeklinde sona erdi.

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