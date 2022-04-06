Polise şüpheli paket eğitimi

Olay Yeri İnceleme ve Bomba Uzmanları tarafından, Emniyetin çeşitli birimlerinde görevli 337 personele Olay Yerinin Muhafazasında ve Şüpheli Paket olaylarında uygulamada doğabilecek aksaklıkların önceden giderilmesi amacıyla İlk Ekibin Görev ve Sorumlulukları Konusunda eğitim verildi.

Olay yerinin muhafazasında ve şüpheli paket olaylarında herhangi bir vakayla karşılaşılmaması için zaman zaman böyle eğitimlerin tekrarlanacağı kaydedildi.