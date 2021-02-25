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Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı, aracının içinden 2 adet pompalı tüfek çıktı

Malatya’da bir yakınını ölümle tehdit eden şahıs polisle yaşadığı kovalamaca sonrası aracında 2 pompalı tüfekle yakalandı.

Malatya'da bir yakınını ölümle tehdit eden şahıs polisle yaşadığı kovalamaca sonrası aracında 2 pompalı tüfekle yakalandı.


Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Karakavak Mahallesi'nde meydana geldi.


İddiaya göre, Çilesiz Mahallesi Mıhlıdut Caddesi mevkiinde ikamet eden bir kişinin polisi telefonla arayarak A.O. isimli bir yakının kendisini ölümle tehdit ettiğini ve şahsın ikametine gelebileceğini belirtmesi üzerine çalışma yapan ekipler, A.O.'ya ait olduğu tespit edilen 02 ABN 341 plakalı aracı Mıhlıdut Caddesi üzerinde durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü ile polis arasından bir süre kovalamaca yaşanırken, ekipler aracı Anahtar Sokak'ta sıkıştırmayı başardı. Gözaltına alınan A.O.'nun aracında ruhsatlı olduğu ileri sürülen 2 adet pompalı tüfek ele geçirilirken, şahıs ifadesi alınmak üzer polis merkezine götürüldü.


Ekiplerin araçta inceleme yaptığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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