Polisin elinden kaçan mahkum vurularak yakalandı

Malatya'da gasp ve yağma suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilmek üzere getirildiği hastaneden kaçmaya çalışırken, silahla vurularak yakalandı.

Olay, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gasp ve yağma suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. cezaevine teslimi öncesi hastanede gerekli doktor raporunu aldıktan sonra yanında bulunan polis memurunu iterek, hastane otoparkına kaçtı. İ.A.'nın peşinden koşan polis memuru havaya uyarı atışı yaparken kaçmaya devam eden İ.A. koluna aldığı isabet sonucu yaralandı. Yakalanan İ.A. hastanede tedavi altına alınırken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İ.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.