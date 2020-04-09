Polisler için alkış çağrısı

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında 10 Nisan Günü tüm Malatyalıları akşam 9'da balkonlarından polisleri alkışlamaya çağırdı.

Başkan İnce, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Polisin vatanın gücü ve adaleti olduğunu ifade eden İnce, “Polis haklının yanında, zalimin karşısındadır. Polis devletin şefkatli elidir. Polis şofördür, çiftçidir, esnaftır, millettir. Polis gözümüzün nuru başımızın tacıdır” ifadelerine yer verdi.

Polis teşkilatının, 15 Temmuz'da darbe girişiminde de vatanı savunduğunu ifade eden İnce, “15 Temmuz'da koca yürekli kahraman polisimiz, vatan ve bayrak savunmasında asker kıyafetli teröristlere karşı kahramanca bayrağımızı vatanımızı canları pahasına savunduklarında yanlarındaydık. Bugünde yanlarında olacağız, Türk Milletini arkasına alarak 15 Temmuz'da asker kıyafetli teröristlerin başını demir yumrukla ezerek Türkiye'de bir daha darbe yapılamayacağını tüm dünyaya gereken mesajı Türk polisi vermiştir” dedi.

Türkiye'yi de etkisi altına alan Korona virüs salgını ile birlikte sağlık çalışanlarını Türkiye olarak alkışladıklarını ifade eden İnce, bu süreçte polis ekiplerinin de canlarını hiçe sayarak halkın huzur ve refahı için sahada olduklarını söyledi. Polis ekiplerinin de kocaman bir alkışı hak ettiğini belirten İnce, “Sağlık çalışanları kadar hayatları pahasına sokakta 24 saat mesai yaparak hizmet eden polis teşkilatımız salgınla mücadelede en önemli görevi icra ediyor. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı kararı ile birlikte polislerimiz yaşlılarımızın her türlü isteklerini ve eksiklerini gideriyor. Büyüklerimize kendi öz evlatlarının dahi yapamayacağı hizmetleri yaparak gönlümüzde taht kurmuşlardır” şeklinde konuştu.

Malatya Polis Teşkilatının özverili çalışmaları sonucu kentin huzur şehri olduğunu dile getiren İnce, “Bizler evlerimizde sokaklarda 24 saat güvendeyiz, bunu da polisimize borçluyuz. O zaman Malatya olarak polisimize teşekkür etmek vatandaşlık görevimizdir. Bu bağlamda tüm Malatyalı esnaflarımızı ve Malatyalı hemşerilerimizi 10 Nisan Cuma Günü Saat 21,00 da evlerimizin balkonlarına Malatya Polisimizi alkışlamaya destek davet ediyorum. Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünde Şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, halkımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan tüm polislerimizin Polis Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım” ifadelerine yer verdi.