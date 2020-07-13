Polislerden 15 Temmuz anısına kan bağışı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde 15 Temmuz anısına 251 polis kan bağışında bulundu. Kan bağışı programına, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, Kızılay Türk Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi Umut Yalçın ve polisler katıldı.

Burada Konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, “15 Temmuz'da şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz anısına Kızılay'a kan bağışı düzenliyoruz. Biz de bu kampanya öncülük etmek için kan bağışında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Vali Baruş Kızılay'ın kan stoklarında azalma olması nedeniyle önemli bir katkı sunulduğunu belirterek, “Kan bağışı hastalarımız için inşallah şifa olur” dedi. Baruş, “ 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize geçmiş olsun dileklerimiz sunuyorum. Rabbim bizlere bu günleri bir daha göstermesin” şeklinde konuştu.

“15 Temmuz'u Allah bir daha milletimize yaşatmasın”

Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ise, “15 Temmuz'da cesareti, ihaneti ve şehadeti her şeyi birlikte yaşadık. Bu anlamda ikinci bir kurtuluş savaşı gibi. Malatya Emniyet Müdürlüğü olarak şehitlerimiz minnetle şükranla anıyoruz ve Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize minnetlerimizi ifade ediyoruz. 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız. 15 Temmuz'u Allah bir daha milletimize yaşatmasın” diye konuştu.