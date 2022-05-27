İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Polislerden çocuklara eğitim desteği

Malatya’nın Darende ilçesinde polis tarafından öğrencilere yönelik faaliyetlere ağırlık veriliyor.

Malatya'nın Darende ilçesinde polis tarafından öğrencilere yönelik faaliyetlere ağırlık veriliyor.


Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ilçede bulunan okullar ziyaret edildi. Öğrencilerin kitap okuma alışkanlığına destek olmak için anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerine oyuncak ve kitap dağıtımı yapıldı.


Ilıca Ortaokulunda düzenlenen okuma yarışmasında ilk 3'e giren öğrencilere hediyeler takdim edildi. Emniyet görevleri ayrıca öğrencilerle birlikte okul bahçesinde keyifli vakit geçirdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.