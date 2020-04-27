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Polislerden sosyal mesafe uyarısı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınını önlemek için 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ardından Malatya’nın Darende ilçesinde polis vatandaşları sosyal mesafe kuralını hatırlatarak uyarıda bulundu.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınını önlemek için 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ardından Malatya'nın Darende ilçesinde polis vatandaşları sosyal mesafe kuralını hatırlatarak uyarıda bulundu.


İçişleri Bakanlığı'nca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki Malatya'nın Darende ilçesinde kısıtlama sonrasında cadde ve sokaklarda hareketlilik artınca polisler devreye girdi. İlçe merkezinde alış veriş yoğunluğu olduğu yerlerde yayan olarak devriye gezen polisler sosyal mesafenin korunması için vatandaşları uyardı. Vatandaşların daha rahat alış veriş yapmaları ve sosyal mesafeyi korumak için polisler esnafları da ikaz ederek iş yerleri önündeki tezgahların yolları daralttığı için içeri koymalarını istediler. İlçedeki tüm esnafları gezerek sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda uyaran polisler, PTT'de işlemi olan kişilerin sosyal mesafeyi koruyarak işlem yapmaları için özellikle dikkatli davranılmasını istediler.

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