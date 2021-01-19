Polislere salep ve tatlı ikramı

Malatya'da soğuk kış günlerinde zor koşullarda çalışan emniyet ekiplerin içini ısatacak salep ve tatlı ikramında bulunuldu.

İnsani Yardım Vakfı Malatya Şubesi görevlisi 11 ekip Malatya'nın dört bir yanında çalışan ekiplere ikramları ulaştırdı. İnsani Yardım Vakfı Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, “Bugün karınca misali dostluğumuzu göstermek istedik. Gece gündüz demeden, yaz kış demeden, soğukta sıcakta, yağmurda karda sürekli vatanımızın milletimizin bizlerin emniyeti için sokaklarda olan görev başlarında olan emniyet mensubu arkadaşlarımıza bu soğuk havada içlerini ısıtmak için salep ikram etmek istedik. Ağızlarını tatlandıralım diye tatlı ikram etmek istedik. 11 ekibimiz 22-23 kişiyle birlikte Malatya'nın dört bir yanına dağıldık. 400'e yakın personelimiz bu akşam nöbetteymiş. Emniyetteki arkadaşlarımıza salep ve tatlı ikramımızı ulaştırdık. Başta emniyet müdürümüze bu imkanı verdiği için teşekkür ederiz. Emniyet personelimize de rabbim onları korusun, yardımcı olsun dualarımız ile birlikte yanlarında oluğumuzu bir kez daha söyleriz” diye konuştu.