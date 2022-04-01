Polislerin futbol turnuvası çekişmeli geçti

kuruluş yıldönümü çerçevesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ve Malatya POMEM arasında futbol turnuvası düzenlendi.

Birbirinden çekişmeli maçların oynandığı Futbol Turnuvası ödül törenine Vali Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya POMEM Müdürü Faruk Nalçacı, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ve personeller katıldı. Yeşiltepe Ampute Sahasında oynanan final maçı sonrasında dereceye giren birimlere madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Ayrıca program sonunda İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli olup görevlerinde gayret ve başarı gösteren 44 personele de Başarı Belgeleri protokol tarafından verildi.