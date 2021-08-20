Polisten aşıya destek

Malatya'da polisler aşı olmanın gerekliliği konusunda mahalle sakinleri, esnaf ve gençleri ziyaret ederek, salgınla mücadelede aşının gerekliliği konusunda bilgilendirme yapıyor.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri ile birlikte Aşı Kampanyası bağlamında vatandaşlara salgınla mücadelede aşı olmanın gerekliliği konusunda gerekli bilgilendirmeler yapıyor.

Polisler ayrıca mahalle sakinleri, esnaf ve gençleri ziyaret ederek salgınla mücadelede aşının gerekliliği konusunda broşür ve afiş dağıtımı yapıyor.