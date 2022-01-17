Polisten dilenen çocuklara yönelik farkındalık çalışması

Malatya'da polis ekipleri tarafından, küçük yaşta cami önlerinde, trafik ışıklarında ve halkın yoğun olduğu bölgelerde dilenciliğe yönlendirilen çocuklara yönelik çalışma yapıldı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, küçük yaşta çocukların cami önlerinde, trafik ışıklarında ve halkın yoğun olduğu bölgelerde dilenciliğe yönlendirildiğini tespit etti. Bunun üzerine bahsi geçen çocuklar polis ekiplerince, dilendikleri yerlerden alınarak Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirildi. Burada kurulan stant alanında çocuklara çeşitli ikramlarda bulunularak, sihirbazlık gösterisi ve yüz boyama etkinliği ile oyunlar oynanarak çocuklarla keyifli vakit geçirildi. Ayrıca çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

Emniyete davet edilen çocukların ailelerine ise devletin ilgili kurumlarınca sosyal devlet anlayışına uygun olarak ihtiyaç sahibi ailelere gerekli yardımın yapıldığı, çocukların dilenirken değil oyun oynayarak gelişimini tamamlaması gerektiği, okul çağı gelen çocukların okulda, diğer çocukların ise park ve bahçelerde akranları ile vakit geçirmesinin uygun olacağı anlatıldı.

Yapılan etkinliğin farkındalık ve bilinçlenme anlamında faydalı olduğu şeklinde ailelerden olumlu düşünceler alındıktan sonra çocuklar aileleri ile birlikte ikametlerine uğurlandı.