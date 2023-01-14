Polisten "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi

Malatya'da polis ekipleri tarafından ” En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” çerçevesinde 105 öğrenciye ile 120 aileye bilgilendirme yapıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin görünürlük ve farkındalık çalışmalarının geliştirilmesi, uyuşturucu kullanımı ve bağımlığı ile mücadele yöntemleri aile içi ve çocuk/ergen iletişimi bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri bağlamında geliştirilen projeler çerçevesinde bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından Yeşilyurt ile Doğanşehir'de 120 aileye Malatya Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim gören75 öğrenciye “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” çerçevesinde bilgilendirme yapıldı.

Teknolojik imkanlar aracılığıyla uyuşturucu ile mücadelede duyarlılığı artırmak, toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde ve daha etkin hale getirmek amacıyla hazırlanan “UYUMA projesi” çerçevesinde ise uygulama noktalarında 900 broşür dağıtıldı.