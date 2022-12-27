Polisten gümrük kaçağı ürünlere geçit yok

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gümrük kaçağı ürün satışı ile mücadele çerçevesinde yapılan 2 ayrı çalışmada, 200 gram toz esrar, 10 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 4 adet kablosuz kulaklık, 3 adet akılı saat, 6 adet elektronik sigara ve likit ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şahsa 5607 SKM'den yasal işlem yapıldı.