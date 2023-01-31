Polisten kaçakçılık operasyonu

Malatya'da polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 56 bin 480 adet makaron, 113 adet cinsel içerikli ürün ele geçirilirken 6 kişi hakkında işlem yapıldı.

Malatya il Emniyet Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor. Ekipler tarafından yapılan denetim ve uygulamalarda bir adet ruhsatsız tabanca ile 72 adet fişek, 56 bin 480 adet makaron, 10 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 217 adet sigara sarma kağıdı, 2 bin 644 adet kozmetik ürün,125 adet parfüm, 60 adet traş makinesi, 52 adet vakumlu yüz temizleme cihazı, 111 adet gümrük kaçağı parfüm, 10 adet bluetooth hoparlör, 3 adet akıllı kol saati ve 113 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 6 şahsa işlem yapıldı.