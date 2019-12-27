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Polisten kaçarken 3'üncü kattan aşağı atladı

Malatya’da polisin arama yapmak için girdiği evde bulunan bir kişi, polisten kaçmak için 3’üncü kattan aşağı atladı.

Malatya'da polisin arama yapmak için girdiği evde bulunan bir kişi, polisten kaçmak için 3'üncü kattan aşağı atladı.


Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, hırsızlık konusunda şüpheli şahısların kaldığı ikamette yapılan aramada D.E. isimli şahsı yakaladı. Polis ekiplerinin geldiğini gören E.C.Ç. isimli şüpheli ise kaçmak için 3'üncü kattan aşağı atladı. Olay yerine 112 ekibi çağrılarak şüpheli hastaneye kaldırıldı.


Olayla ilgili adli tahkikata başlandı.

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