Polisten kan kampanyasına destek

Pandemi nedeniyle kan stoklarının azalması üzerine Malatya Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 103 personel kan bağışında bulundu.
Pandemi nedeniyle kan stoklarının azalması üzerine Malatya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 103 personel kan bağışında bulundu.
Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü'nün organizesinde; pandemi sürecinde kan stoklarının azalması ve farkındalık oluşturmak amacıyla 1-2 Aralık 2020 tarihlerinde Malatya Emniyet Müdürlüğü hizmet binası bahçesinde Malatya Kızılay Şubesince kurulan stantta 103 personel kan bağışında bulunarak, kam kampanyasına destek verdi.