İhlas Haber Ajansı

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Polisten kış lastiği denetimi

Malatya’da polis şehirlerarası taşımacılık yapan araçlara yönelik zorunlu kış lastiği çerçevesinde denetim yaptı.

Malatya'da polis şehirlerarası taşımacılık yapan araçlara yönelik zorunlu kış lastiği çerçevesinde denetim yaptı.


İl Emniyet Müdürlüğü Trafik şube ekiplerince, uygulama noktalarında ve kentin muhtelif yerlerinde şehirlerarası taşımacılık yapan otobüslere yönelik denetimler yapıldı.


Kurullara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandığı denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.

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