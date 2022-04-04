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Polisten kitap okuma etkinliği

Malatya’nın Darende İlçe Emniyet Müdürlüğünce kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Malatya'nın Darende İlçe Emniyet Müdürlüğünce kitap okuma etkinliği düzenlendi.


Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ile geleceğin teminatı olan gençleri kitap okumaya teşvik etmek ve gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Darende Ilıca İlkokulunda öğrenim gören öğrencilere yönelik kitap okuma etkinliği düzenlendi. Bu bağlamda gençleri kitap okumaya özendirmek amacıyla en çok kitap okuyan öğrenciler de ödüllendirildi. Etkinliğin her ay tekrarlanacağı bildirildi.

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