Polisten öğrencilere internet eğitimi

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri lise öğrencilerini internet kullanımı hakkında bilgilendirdi.

Malatya'da Haci Avni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda düzenlenen seminerde polis ekipleri öğrencileri internet kullanımı hakkında bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı liselerde öğrenim gören 770 öğrenciye yönelik, “Burs, İnternet Dolandırıcılığı, Güvenli Ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık İle Teknoloji Bağımlılığı” konularında bilgilendirme yapıldı.