İhlas Haber Ajansı

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Polisten piknikçilere uyarı

Malatya’da polis ekipleri, mesire alanında bulunan vatandaşları ateş ve tüp yakmamaları, çöplerini çöp kutusuna atmaları konusunda uyararak bilgilendirdi.

Malatya'da polis ekipleri, mesire alanında bulunan vatandaşları ateş ve tüp yakmamaları, çöplerini çöp kutusuna atmaları konusunda uyararak bilgilendirdi.


Ülke genelinde etkili olan orman yangınlarının yenilerinin yaşanmaması için çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerde kentte vatandaşları olası yangınlara karşı bilgilendiriyorlar. Ekipler,


mesire alanlarında bulunan vatandaşları ateş ve tüp yakmamaları, çöplerini çöp kutularına atmaları konusunda uyararak broşürlerle bilgilendirdi.

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