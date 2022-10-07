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Polisten üniversite öğrencilerine bilgilendirme

Malatya’da polis ekipleri üniversite öğrencilerine kadın destek uygulaması, uyuşturucu ve siber suçlarla mücadele ile terör konularında bilgilendirme de bulundu.

Malatya'da polis ekipleri üniversite öğrencilerine kadın destek uygulaması, uyuşturucu ve siber suçlarla mücadele ile terör konularında bilgilendirme de bulundu.


Malatya'da polis ekiplerinin üniversite öğrencilerine yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede faaliyetlerini sürdüren ekipler İnönü ve Turgut Özal Üniversitelerinde “Güç sende senin için buradayız” temalı stant kurarak kadın destek uygulaması, uyuşturucu ve siber suçlarla mücadele ile terör konularında bilgilendirme de bulundu.


Ekiplerin benzer çalışmalara önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.

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