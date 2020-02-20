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Polisten vatandaşlara telefon dolandırıcılığı uyarısı

Son günlerde artan cep telefonu ve sanal dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlara uyarıda bulunan Malatya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirttiler.


Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, “Kurumsal kimliğinden ve güvenliğinden emin olunmayan telefon görüşmelerinde T.C. kimlik numarası, adres bilgisi, banka hesabı ve kredi kartı bilgilerinin kesinlikle paylaşılmaması gerekiyor. Polis, Jandarma, Cumhuriyet Savcısı veya herhangi bir kamu personelinin, hiçbir şekilde vatandaşlarımızdan elden ziynet eşyası, para teslimi veya havale-EFT yapılmasını talep etmeyeceğinin bilinmesi lazım" ifadelerine yer verildi.


Telefon görüşmeleri esnasında özellikle arka plandan gelen telsiz seslerine veya benzeri senaryolara itibar edilmemesini isteyen emniyet yetkilileri, "Vatandaşlarımızın bu tür olaylar ile karşılaşmaları halinde, vakit geçirmeden 155 veya 156 ihbar hatlarını aramaları ya da en yakın kolluk birimlerine müracaat etmeleri gerekiyor. Vatandaşlarımızın benzeri şekilde cep telefonlarına gelen mesajlara da itibar etmemeleri konusunda uyarıyoruz” ifadelerini kullandılar.

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