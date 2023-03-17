İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Polisten zehir tacirlerine büyük darbe

Malatya’da polis tarafından düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 9 kilo esrar ele geçirildi.

Malatya'da polis tarafından düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 9 kilo esrar ele geçirildi. Olaylarla ilgili 6 kişi tutuklandı.


Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 9 kilo esrar ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.


Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., M.G., A.E., H.M., F.S. ile M.E.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.