İhlas Haber Ajansı

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Pompalı saldırgan suç makinesi çıktı

Malatya’da bir ikamete pompalı tüfekle saldırı düzenledikten sonra kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Malatya'da bir ikamete pompalı tüfekle saldırı düzenledikten sonra kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheli V.Ö.'nün 4 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.



Edinilen bilgilere göre, 11 Kasım Salı günü sabah 05.30 sularında Çöşnük Mahallesi Belli Sokak içerisinde bulunan S.Ç.'ye ait 2 katlı müstakil eve kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle saldırı düzenlenmişti. Yaralananın olmadığı olayda ikametin duvarına çok sayıda saçma isabet ederken, olayın şüphelisi kaçarak bölgeden uzaklaşmıştı. Olayın ardından çalışma başlatan ekipler ikamete karşı düzenlenen silahlı saldırının şüphelisi olarak belirlediği V.Ö.'yü kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı.


Polis merkezine götürülen şüphelinin 4 ayrı suçtan arandığı belirlendi. V.Ö.'nün polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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