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Pompalı tüfekle eve saldırdılar

Malatya’da bir eve pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

Malatya'da bir eve pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.


Olay,Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bakırköy Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın önüne otomobil ile gelen M.Ö. ile N.Ö., apartmanın 2'nci katında ikamet eden F.D.'ye ait daireye pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.Açılan ateşte dairenin camlarına çok sayıda saçma isabet ederken şans eseri yaralanan olmadı.İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edili. Çevrede güvenlik tedbiri alan polis ekipleri silahlı saldırı düzenlenen daire ve apartman çevresinde incelemelerde bulunurken,şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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