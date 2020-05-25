İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pompalı tüfekle oynarken kendini vuran çoban öldü

Malatya’da pompalı tüfekle oynarken kendisini vuran çoban, hayatını kaybettiEdinilen bilgiye göre olay, Arguvan İlçesine bağlı Yazıbaşı (Narmikan) Mahallesi Çakmak Yaylasında hayvanlarını otlatan 59 yaşındaki Vahap Eren, pompalı tüfekle oynarken, kendisini vurdu.

Malatya'da pompalı tüfekle oynarken kendisini vuran çoban, hayatını kaybetti


Edinilen bilgiye göre olay, Arguvan İlçesine bağlı Yazıbaşı (Narmikan) Mahallesi Çakmak Yaylasında hayvanlarını otlatan 59 yaşındaki Vahap Eren, pompalı tüfekle oynarken, kendisini vurdu. Silah sesi ile olay yerine gelen Eren'in yakınları, kanlar içerisinde Vahap Eren'in yerde yattığını görmesi üzerine ise hemen sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Vahap Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.