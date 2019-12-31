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Pompalı tüfekle vurulan yaşlı kadın ağır yaralandı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde pompalı tüfekle vurulan yaşlı kadın ağır yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde pompalı tüfekle vurulan yaşlı kadın ağır yaralandı.


Olay, Doğanşehir ilçesine bağlı Fındık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Fındık Mahallesi'nde yaşayan 73 yaşındaki N.Ç., evde oturduğu sırada sokaktan gelen silah sesleri üzerine dışarı çıktı. Bu sırada E.S. yanında bulunan pompalı tüfekle N.Ç.'ye 3 el ateş açtı. Neye uğradığını şaşıran yaşlı kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, E.S. yerde yatan N.Ç.'nin yanına gelerek 'öldürdüm, öldürdüm' diye bağırdı.


Büyük bir bölümü göğüs bölgesi olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerine çok sayıda saçma isabet eden yaşlı kadın ağır yaralanırken, komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.Ç. daha sonra Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne sevk edilirken, olayın şüphelisi E.S. olayla kullandığı suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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