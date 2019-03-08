Poyraz'dan işbirliği vurgusu

Poyraz, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'na ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MTSO Başkanı Sadıkoğlu, “MÜSİAD bizim için, ilimiz için gerçekten önemli. Burada olanlar bizim arkadaşımız ve dostumuz, MÜSİAD çalışmaları ciddi anlamda şehre katkı sağlayabilecek nitelikte. MÜSİAD Malatya Şube Başkanlığına seçilen Muharrem Poyraz'a hayırlı olsun diyoruz” şeklinde konuştu.

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz ise, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının, ilimizin ekonomik anlamda kalkınması ve gelişmesi için yoğun bir çaba sarf ettiklerini biliyoruz. Özellikle yatırım yapacak olan müteşebbislerin ilimize çekilmesi içinde yatırım avantajlarının anlatıldığını da biliyoruz. Çaba ve gayretlerinden dolayı başkan ve yönetimini tebrik ediyorum. Ülkemiz ve özelde ilimiz sanayici ve iş adamlarının finansal kaynaklı sorunlar yaşadıkları bir vakıa. Özellikle yakın zamanda Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Malatya Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde yapılan ‘Reel Sektör ile Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı' başlığıyla yapılan program yoğun ilgi gördü. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ve bankaların en üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşmiş olması ise ilgiyi bir kat daha arttırdı. Yaptıkları bu programdan dolayı da ayrıca tebrik ediyorum. Hükumetimiz tarafında yakın zamanda yatırımların hız kazanması için istihdam seferberliği başlatıldı. Ticaret ve Sanayi odamızla, başta istihdam seferberliği olmak üzere, İlimize yönelik yapılacak her türlü proje ve çalışmada beraber çalışabileceğimizi belirtmek isterim” diye konuştu.