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Poyraz'dan Rektör Kızılay'a hayırlı olsun ziyareti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne ikinci kez atanan Prof.

Dr. Ahmet Kızılay'ı makamında ziyaret etti.


Başkan Muharrem Poyraz ziyarette yaptığı konuşmada, ‘'Görevinizde daha önce olduğu gibi yine üstün başarılarınızın devamını ikinci dönemde de Cenabı Haktan diliyor, ülkemiz, ilimiz ve üniversitemiz için hayırlı olsun'‘ dedi.


Rektör Prof. Dr. Kızılay da nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Poyraz'a ve yönetimine teşekkür etti.

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