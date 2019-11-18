Prematüre bebekler için etkinlik düzenlendi

Hastane içinde düzenlenen etkinliğe Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesi doktor ve hemşireleri, Prematüre doğan çocuklar ve aileleri katıldı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, “17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla bugün hastane çalışanlarımız bir etkinlik düzenledi. Prematür bebek erken doğum ve düşük doğumlu bebeklerdir. Bu küçücük bedenlerin hayata bağlandığı yer prematüre yoğun bakımımız var ve burayı idare eden çok iyi bir ekibimiz var, bu arkadaşlarımız burada çok özverili bir şekilde işlerini yapıyorlar “ dedi.

Prematüre yoğun bakım hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Nuriye Aslı Melekoğlu ise yoğun bakım ünitemizde toplamda 35 kuvöz ile yeni hastanemizde hizmet vermeye başladık. Erken doğan bebeklerini uzman ellerde doğmasını istiyoruz. 37 haftanın altında doğan b bebekler Prematür bebek olarak sınıflandırılıyor. Erken doğan bebeklerin uzman ellerde doğmasını istiyoruz alanında uzman doktor ve hemşireler tarafında bakıldığı zaman hem hayata tutunuyorlar hemde ileriki dönemde bu bebeklerin sağlık sorunları daha çok az oluyor” diye konuştu.