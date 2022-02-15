Profesör Bulut: “Z kuşağı Türkiye ve dünyanın çevresini değiştirecek”

Dr. Vedat Bulut konuşmacı olarak katıldı.

Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Bulut, konferansta, Z kuşağının bilgiye hızlı bir şekilde ulaştığını vurgulayarak, bu kuşağın başarılı olacağını, Türkiye ve dünyanın çevresini değiştireceğini söyledi.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Beytur, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hilal Ermiş ve Doç. Dr. Suat Tekin, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ayar, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hilal Ermiş ve Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Ayar'ın moderatörlüğünde düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Programda açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Beytur, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 35. kuruluş yılını bu sene kutlayacağını ve şu anda 244 öğretim üyesi, 430 asistan, 42 ana bilim dalı ve bilim dallarıyla birlikte eğitim hayatına devam ettiklerini söyledi.

Programın konuşmacısı Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Bulut, Türkiye'de 1990'lı yıllarda yüzde 35 oranında sağlık alanında kadın yetiştiğini söyleyerek Türkiye'nin bu alanda pek çok Batı ülkesinden iyi olduğunun altını çizdi.

Bulut, bilim adamı olma süreci hakkında da, “1982 yılında saz sanatçısı olarak çalıştığım TRT'den, eğitim için ayrılmak zorunda kaldım ve Tıp Fakültesini kazandım. 1986'da biyomedikal bölümünü okumak istedim. Ancak maddi durumdan dolayı devam edemedim. İlk olarak Burdur'da görev yaptım. Ardından askerlik için Elazığ-Diyarbakır bölgesine gittim. Oraya Amerika'dan bir hoca gelmişti. Onunla beraber çalışmalar yürüttük. İhtisas'ta çalışırken hocamız yurtdışına gitmemiz gerektiğini söyledi ve Glasgow'a gittim. Ardından çocukların eğitimi için Türkiye'ye döndüm. 2008 yılından beri Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde İmmünoloji bölümünde görev yapmaktayım” ifadelerini kullandı.

Bulut, Z kuşağının bilgiye hızlı bir şekilde ulaştığını vurgulayarak, bu kuşağın başarılı olacağını, Türkiye ve dünyanın çevresini değiştireceğini söyledi.

Bilimin en önemli unsurlarından birinin merak olduğunu belirten Bulut, didaktik bir şekilde öğrenmede 5N1K'nın kullanılması gerektiğinin altını çizdi. Bulut, tıp fakültelerinin sadece tıp doktorlarını yetiştirmediğini, aynı zamanda bilime yönelen insanlar da yetiştirebileceğini söyledi.

Son olarak öğrencilere tavsiyede bulunan Bulut, “Bir işi seviyorsanız o işten yorulmazsınız. Bir işi yapmak için iki koşul gerekmektedir: Birincisi o işi seveceksiniz. İkincisi o işi herkesten farklı yapacaksınız. Yani bu ikisinden biri değil ikisi beraber olacak” şeklinde konuşmasını tamamladı.

Program sonunda İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Beytur, Prof. Dr. Vedat Bulut'a hediye takdiminde bulundu. Program moderatörü Prof. Dr. Ahmet Ayar'a ise, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hilal Ermiş tarafından hediye takdim edildi.