Profesör Şahin'den korona aşısı önerisi

Dr. İbrahim Şahin, yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısı konusunda bakanlık onayından geçmiş aşılarda tereddüt edilmemesi gerektiğini vurgulayıp, yaptırılmasını tavsiye etti.

İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Şahin'in konuşmacı olarak katıldığı “Covid-19 Sürecinde Diyabet ve Kronik Hastalığı Olanlar Nelere Dikkat Etmelidir” semineri çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Çevrim içi seminerde konuşan Prof. Dr. Şahin, Covid-19 aşısıyla ilgili olarak, “Sağlık Bakanlığının onayından geçmiş bir aşıyı yapmakta kesinlikle tereddüt etmeyin, yaptırmanızı öneririm” dedi.

Dünyanın savaştığı Covid-19 virüsünün her kesim insanı özellikle kronik hastalıkları olan bireyleri etkilediğini belirten Şahin, dünyada şu ana kadar yaklaşık 70 milyon kişinin enfeksiyonu geçirdiği ve yaklaşık 1,5 milyon kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Prof. Dr. İbrahim Şahin, korona virüsünün akciğerlerdeki bazı proteinlere tutunduğunu, dolayısıyla virüsün özellikle akciğerde meydana getirdiği hasarlar sebebiyle diğer virüslerden ayrıldığını vurguladı. Covid- 19'un daha çok nefes yoluyla bulaştığını ifade eden Dr. Şahin, ağızdan çıkan tükürükle bulaşan virüslerin havada bir süre asılı kalabildiğinin altını çizdi. Şahin, diyabet, hipertansiyon, kalp hastalığı, kanser gibi rahatsızlıkları olan ve ileri yaş düzeyinde olan kişilerin Covid-19 virüsünden kaynaklanan enfeksiyonu ağır geçirme ihtimallerinin ve ölüm risklerinin arttığını vurguladı.

Diyabet ve kronik hastalığı olan kişilerin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmeleri gerektiğine dikkat çeken Şahin, kronik hastaların bol su içerek beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı ve ilaçlarını eksiksiz şekilde kullanmaya özen göstermelerinin hayati önem taşıdığını belirtti.