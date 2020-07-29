Protokolden sonra twitter hesabında değişiklik

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi ile birlikte kullanılmasına ilişkin protokolden sonra hastanenin twitter hesabında değişiklik yapıldı.

Sağlık Bakanlığı ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörlüğü arasında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından birlikte kullanılmasına ilişkin protokol 23 Temmuz 2020 tarihinde imzalanmıştı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi ile birlikte kullanılmasına ilişkin protokol sonrasında hastanenin twitter hesabında değişiklik yapılarak, hesabın başlığına, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi EAH” diye yazıldı.