Psikososyal destek ekibi bir telefon kadar yakında

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Psikososyal destek ekibimiz bir telefon kadar yakınınızda. Vatandaşlar destek almak istediklerinde, 0-422-3262266 (Dahili 221/218) numaralarını arayarak, sosyal çalışmacı, psikolog ve çocuk gelişimci uzmanı ile görüşebilirler. Destek hattımız, hafta içi 08,00-17,00 saatleri arasında hizmet verecektir” denildi.

“Sağlığınız için evde kal” sloganı kapsamında korona virüsün yayılmasının önlenmesi için vatandaşların dışarı çıkmaması istenip, psiko sosyal destek ekibinden yararlanabilecekleri kaydedildi.