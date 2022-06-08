Pulmoner Rehabilitasyon merkezi yeniden hizmete açıldı

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde (TÖTM) yenilenen Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi'nin yeni yerinde açılışı yapıldı.

Rehabilitasyon Merkezinin açılış konuşmasını yapan, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Gazi Gülbaş, Türkiye'de ve dünyada yaygın olmayan rehabilitasyon ünitelerinin Turgut Özal Tıp Merkezi'nde 2018 yılında açıldığını ve yeni yerinde yeni ekipmanlarla hizmet vereceklerini belirtti. Başhekim Doç. Dr. Adil Başkıran da “Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi özellikle astım, KOAH gibi akciğeri tıkayıcı hastalıkların sebep olduğu ve solunum kaslarının fonksiyonlarının bozulduğu hastalıklarda Pulmoner Rehabilitasyon ile bunların geri dönüşümünün sağlandığı gösterilmiştir ve kanıtlanmıştır” dedi.

2018 yılında açılan merkezin Türkiye'de sayılı merkezlerden olduğuna değinen Prof. Dr. Ali Beytur ise “ 2018 yılında açılan Pulmoner Rehabilitasyon Merkezimiz büyütüldü daha geniş bir alan sağlandı. Bölgede en büyük Türkiye'de de sayılı merkezlerden birisi konumunda. Bu merkezde hem bilimsel araştırmalar yapılacak hem de hasta hizmetine katkı sağlanmış olacak. Covid döneminde ve covid sonrasında özellikle akciğer ile ilgili hastalıklar arttı. Covid'i atlatmak yetmiyor. Akciğerde bir takım belirtiler devam etmekte. Bu noktada Pulmoner Rehabilitasyon önem kazanmakta. Bu merkez bu konuda da hizmet vermeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 4 yıldır 20'ye yakın doktor ve asistanla hastanelerinde faaliyet gösteren Pulmoner Merkezi'nin Türkiye'de çok az sayıda hizmet veren sayılı merkezlerden biri olduğunu söyledi.

Pulmoner rehabilitasyon merkezinin daha geniş ve daha donanımlı bir şekilde yeni yerinde faaliyet göstereceğini ifade eden Kızılay, “ Renovasyon yaparak açtığımız bu merkezden çok az sayıda merkez var. Buranın fiziksel alt yapısının sağlanmasında 2 hayırsever destek oldu onlara da çok teşekkür ederim. Pulmoner rehabilitasyon merkezimizi 4 yıl sonra daha geniş bir alana taşıyarak daha iyi donanımlar ekledik. Ülkemizde ancak büyük merkezlerde yapılan bir tedavidir. Bizim hastanemizde de bu tedavi en iyi şekilde yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ilk olan yeni nesil Bronkoskopi cihazını hastaneye kazandırdıklarını belirten Kızılay, “ Üniversitemizin Bilimsel Araştırmalar Projesi desteği ile aldığımız 1 milyon liradan fazla ücret ödeyerek aldığımız Bronkoskopi ünitemiz var ki bu alanda Türkiye'de ilk olarak yeni nesil bir cihazımız var. Bu cihaz farklı dalga boyunda ışıklar vererek akciğerin içerisindeki dokuların tümör mü başka bir dokumu onun ayrımını gösteriyor. Dolayısıyla tümörlerin yeni başlangıcında yeni aldığımız cihazla çok daha erken tanıma ve tam yerinden parça alma imkanını bize sağlıyor. Böyle çok az bir merkez var. Bu merkez sadece Malatya'ya değil bölgeye, bütün Türkiye'ye hitap edecek bir merkez” şeklinde konuştu.

Açılış töreni, kurdele kesimi ve katılımcıların Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi'ni gezmeleri ile son buldu.