Pütürge Belediyesi yeni hizmet binasına kavuşuyor

Malatya'nın Pütürge İlçesi Belediyesi yeni hizmet binasının ihalesi yapıldı. Yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak inşaatına başlandı.

Taşbaşı Mahallesi'nde yapılacak olan belediye binası yapımı için ihaleyi kazanan yüklenici firma tarafından inşaatına başlanan yeni belediye hizmet binası ilçenin kapısı olma özelliği taşımakta. 2 bin 330 metrekare inşaat alanı ve 593 metrekare oturma alanına sahip olan Pütürge İlçesi Belediyesi yeni hizmet binası bodrum ve zemin kat hariç iki kattan oluşmakta.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Pütürge Belediye başkanı Mikail Sülük, “Hemşerilerimize daha kaliteli bir hizmet verme amacıyla yapımına başladığımız yeni hizmet binamızın Pütürge'mize hayırlı olmasını diliyor, ilçemize buradan güzel ve kaliteli hizmetler vermeyi temenni ediyorum” dedi.