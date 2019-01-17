Pütürge Belediyespor BAL'da iddialı

Grup'ta mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor, ikinci yarıda şampiyonluk hedefine ulaşmak istiyor.

Ligin ikinci yarısında Pütürge Belediyespor ile oynayacağı karşılaşma öncesi Malatya'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Yeşilyurt Belediyespor yönetimi ve teknik kadrosu, ligle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bu hafta Pütürge Belediyespor ile karşılaşacaklarını belirten Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu, “O takımda bizim bir değerimiz. İnşallah centilmence bir mücadele olur” dedi. Malatya'ya bir 3.Lig takımı kazandırmak için yola çıktıklarını dile getiren Sucu, “Gidişatımız o yönde. İkinci yarı 12 müsabakamız var. Bu 12 müsabakayı kazasız belasız geçirip, sezon sonunda mutlu bir şekilde hedefimize ulaşmak istiyoruz. Sezon başında kardeş kulübümüz Pütürge Belediyespor'a iki oyuncumuzu bilabedel vermiştik. Erdem ve Yusuf'u verdik, devre arasında Mert Ali ve Murat'ı hiçbir bedel talep etmeden verdik. Beş oyuncuyu kadromuza kattık. Son olarak da Arguvan Belediyespor'dan Yunus Gezici'yi kadromuza dahil ettik. 14 Şubat'a kadar transfer devam ediyor. Hocamızın bize verdiği rapora göre şuan ki kadromuz yeterli. Ama sezon başladıktan sonra 2-3 maç oynayacağız. Hocamızın isteği olursa, bütçemizin yettiği ölçüde transferi değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü Hayati Palancı ise hedeflerinin belli olduğunu ifade ederek, “Hedefimiz, yapılanlar ve konuşulanlar belli. Yeşilyurt Belediyespor artık bu saatten sonra kendi göbeğini kendisi kesecek, artık böyle bir yapının içerisine girdi. Kendi kazanarak gidecek. Kazanarak gittiği sürece de inanıyorum ki sezon sonunda şampiyonluğa yakalayacaktır” ifadelerine yer verdi.

Hafta sonu oynayacakları Pütürge Belediyespor karşılaşmasına da değinen Palancı, “Malatya'nın diğer bütün kulüplerine kardeş gözüyle bakıyoruz. Şuanda üste Malatyaspor, onun bir altında hedef takım olarak biz varız. Ama bu diğer takımlarımızı yok saymak gibi bir anlama gelmiyor. Elimizden geldiğince her konuda onlara da yetişmeye çalışıyoruz. Pütürge'de bizim takımımız. Bu anlayışla bize ve Malatya'ya yakışır bir hafta sonu geçiririz. Hedefleri olan bir takımız ve o maçı da tabi ki kazanmak istiyoruz. Ama sonuç ne olursa olsun dostane olsun. Çünkü Malatya artık bu işlerden biraz yoruldu gibime geliyor. Sürekli bir çatışma, eleştiri, küskünlük ve kavga artık Malatya futbolunda olmaması gereken, bu ilişkilerin hiç konuşulmaması gereken bir il olması lazımken biz hala bunları konuşuyoruz. Herkes kendisine yakışan bizde kendimize yakışan yönde hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz" diye konuştu.