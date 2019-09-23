Pütürge Belediyespor bu hafta da maça çıkmaz ise ihraç edilecek

2 yıldır mücadele ettiği BAL'da ekonomik sıkıntılardan dolayı kapanmanın noktasına gelen yeşil beyazlı kulüp, Bölgesel Amatör Lig'in ilk haftasında Siverek Belediyespor ile deplasmanda oynayacağı müsabakaya futbolcu lisanslarını çıkaramadığı için çıkamadı ve müsabaka 3-0 hükmen ev sahibi takım lehine tescillendi.

Pütürge Belediyespor'da geçen hafta futbolcu lisansları noktasında yaşanan sıkıntıdan dolayı antrenör Nevzat Topal görevinden istifa etmişti.

Yeşil beyazlılar, TFF Futbol Disiplin Talimatının, ‘Bir takım art arda 2 müsabakaya çıkmaması halinde ligden ihraç edilir' hükmünün yer aldığı 24. maddesi gereği bu hafta sahasında oynayacağı Gaziantepspor maçına da çıkmaması durumunda otomatikman ligden düşecek.