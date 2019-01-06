Pütürge Belediyespor ligin ikinci yarısından umutlu

Grup takımlarından Pütürge Belediyespor Kulübü Başkanı Necmettin Akdağ, ikinci yarının flaş takımı olacaklarını söyledi.

Bu sezon ilk defa mücadele ettiği BAL'a bir dizi sıkıntılarla başlayan ancak ilk yarının sonlarına doğru toparlanan Pütürge Belediyespor, grupta ikinci yarıya iddialı hazırlanıyor. Yeşil beyazlılar, ikinci yarıda oynayacağı 13 karşılaşmada en iyi sonuçları alarak, üst sıralara tırmanmak istiyor.

Grup'ta ilk yarının sona ermesinin ardından transfer çalışmalarına yoğunlaşan Pütürge Belediyespor, eksik mevkilere transfer yaparak, ikinci yarıya daha güçlü bir kadroyla girmek istiyor. Transferde şuana kadar 5 oyuncuyla anlaşan yeşil beyazlılar, bir ismi daha kadrosuna katarak, transferi sonlandıracak.

Kulübün başkanı Necmettin Akdağ, ikinci yarıda hem Malatya hem de Pütürge'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade etti.

Akdağ ikinci yarıda grubun flaş takımı olacaklarını belirterek, “Takımımız ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor. Devre arasında 6 oyuncuyu kadromuza katacağız. Anlaşma sağladığımız 5 oyuncuyu devre arası kamp çalışmalarımıza dahil ettik. 1 oyuncu daha alacağız. İkinci yarının flaş takımı olacağız” dedi.

Pütürge Belediyespor'a katkı sağlamak amacıyla İstanbul'da bir gece düzenleyeceklerini kaydeden Akdağ, “Pütürge'nin 60'a yakın derneği var. Bu derneklerin yöneticileri ile bir araya geldik. Bunun yanında işadamlarımızla da bir görüşme gerçekleştirdik. Kısa süre içerisinde İstanbul'da bir gece düzenleyerek, kulübümüze maddi olarak da katkı sağlayacağız” diye konuştu.