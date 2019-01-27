Pütürge Belediyespor sahasında mağlup

Grup'ta Pütürge Belediyespor, sahasında Ankas İstiklal Spor'a 3-1 mağlup oldu.

BAL 2.Grubun 15.haftasında Pütürge Belediyespor, sahasında Gaziantep ekibi Ankas İstiklal Spor'u konuk etti. Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Samsun bölgesinden Muhammed Durkan, Samet Kurt, Alper Yıldırım hakem üçlüsü yönetti.

Pütürge Belediyespor sahaya Mehmet Ayaoku, Emirhan Kayalar, Furkan Evren, Garip Erayabakan, Ömer Faruk Göldağı, Emre Eryiğit, Raşit Korkut, Burhan Koç, Hıdır Surme, Mustafa Kurt ve Abdullah Özdemir on biriyle çıktı.

Ankas İstiklal Spor ise sahaya Bedircan Bedir, Seyit Ahmet Arslan, Emrah Başkak, Adem Yavuz Kurçeren, Feyyaz Bayhan, Seydi Vakkas Eryılmaz, Ferdi Sarıoğlu, Eyüp Ertürk, Hayri Kıcıkoğlu, İsa Türkmen, Nsıdıbe Lınus Oliver on biriyle çıktı.

Pütürge Belediyespor, 30. dakikada Mustafa Kurt'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ankas İstiklal Spor, 35. dakikada İsa Türkmen'in golüyle 1-1'lik eşitliği sağladı.

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken, mücadelenin 58. dakikasında İsa Türkmen, hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti ve Ankas İstiklal Spor, mücadelede 2-1 öne geçti. Gaziantep ekibi, 83. dakikada Seydi Vakkas Eryılmaz attığı golle durumu 3-1'e getirdi.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Ankas İstiklal Spor sahadan 3-1 üstün ayrıldı. Pütürge Belediyespor'da 44. dakikada Hıdır Surme, ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı katla oyundan ihraç edildi.